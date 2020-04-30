ابراهيم سعيد: هذا الثلاثي الأبرز في جيلي مع الأهلي

كشف إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن الاهلي هو سبب تألقي وظهوري في بداية مشواري الكروي وقدمت الكثير أثناء تواجدي داخل القلعة الحمراء. وأضاف سعيد في تصريحات خاصة مع الإعلامي إسلام صادق على قناة "Ten" أنه لم يكن هُناك نجوم في الفريق سوى " إبراهيم سعيد وعصام الحضري وخالد بيبو " الأبرز في تلك الفترة ومع ذلك حققنا ألقاء محلية وأفريقية ولم يتواجد في الفريق الكثير من النجوم في هذا التوقيت خاصة أن هذه الفترة كانت بداية ظهور حسام غالي مع الأهلي . مع الإعلامي إسلام صادق على قناة "Ten" أنه لم يكن هُناك نجوم في الفريق سوى " إبراهيم سعيد وعصام الحضري وخالد بيبو " الأبرز في تلك الفترة ومع ذلك حققنا ألقاء محلية وأفريقية ولم يتواجد في الفريق الكثير من النجوم في هذا التوقيت خاصة أن هذه الفترة كانت بداية ظهور حسام غالي مع الأهلي .

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