ابراهيم سعيد يكشف كواليس مفاوضات انضمامه للزمالك

قال إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن كمال درويش تواصل معي من أجل توقيعي للإنضمام للزمالك وذلك بعد توقيعي مع مرتضى منصور وقتها.
وأضاف سعيد خلال إستضافته لبرنامج "البريمو"على قناة "Ten"مع الإعلامي إسلام صادق أن كمال درويش تواصل معي لتوقيع عقد جديد بزيادة 100 ألف عن عرض مرتضى منصور المُقدر وقتها بـ750 ألف جنيه لكني رفضت خاصة وأن تلك الواقعة كانت قبل إنتخابات القلعة البيضاء .
وتابع رفضت تلك هذا العرض لتوقيعي مع المستشار مرتضى منصور مشيراً إلى أنني ساندته في إنتخابات القلعة البيضاء عام 2005.
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