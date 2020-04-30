ابراهيم سعيد يكشف عن الدوري الأقوي في الوطن العربي

أكد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق أن الدوري السعودي من أهم وأفضل الدوريات في الوطن العربي. وأشار سعيد خلال إستضافته لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten"مع الإعلامي إسلام صادق أن دوري كأس الأمير أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من أفضل البطولات في الوطن العربي نظراً لإنتظام المواعيد وكثرة المحترفين والملاعب الحديثه التي تُقام عليها المباريات . وتابع أن تواجد الجماهير يُزيد من قوة المسابقة خاصة وأن ملاعب الدوري السعودي يتواجدون بكثافة كبيرة متمنياً أن يعود الدوري المصري كما كان وتعود الجماهير المصرية للمدرجات بقوانين صارمة ومحاسبة كل المخطئين.

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