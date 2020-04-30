الجماهير السعودية ترشح سلمان الفرج للمشاركة في البريميرليج

أصبح نجم فريق الهلال السعودي سلمان الفرج، ضمن الكلمات الأكثر رواجًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما دار نقاش واسع حول من اللاعبين السعوديين يستطيعون اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ووقعت اغلب الاختيارات عليه.

فكتب عبدالله "تمريرات سلمان الفرج الطويلة، اختصار للوقت واختراق للخطوط والوصول السهل.. انت اركض وهو يحطها عندك".

قال مغرد أخر "المتعة في أقدام سلمان لفرج"، سعود قال "البريمرليج يحتاج لاعب سريع وقوي

عبد الوهاب "سلمان الفرج أفضل لاعب سعودي"، وقال مغرد أخر "يستاهل الترند القائد التاريخي سلمان الفرج".حساب باسم الاستاذ الهلالي كتب "وحشنا الهلال ووحشتنا المباريات بالذات ابداع هالمايسترو في الملعب".



حمد مساعد قال "يالله يا سلمان الفرح قلب أخضرقلب أزرق يالعزف المنفرد موهوب في

ابو ترف دون "من أكبر عيوب سلمان الفرج الفنية أنه يعتقد أن جميع اللاعبين مثله يملكون حلوله الفنية!".أما طارق فأشاد بالفرج وقال "سلمان الفرج تمريرة فيها روقان مايسترو وجه مبتسم ذو عيون على شكل قلوب".حمدان فقال "الأقرب سلمان الفرج غيره لا يوجد .. لاعبيننا يحتاجون اعادة تسأسيس من الصفر علشان يواكبون سرعة ومهارات واساسيات الكوره عند الانجليز"