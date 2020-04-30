إبراهيم سعيد يكشف سر ابتعاد الإسماعيلي عن البطولات

أكد إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن سبب تراجع الإسماعيلي عن تحقيق البطولات والألقاب هو عدم وجود تخطيط مناسب وسوؤ إختيارات اللاعبين وطريقة التعامل معهم. وأضاف سعيد خلال إستضافته لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten"مع الإعلامي إسلام صادق أن عدم إحتفاظ فريق الإسماعيلي بأهم اللاعبين وخروجهم الدائم من النادي للإحتراف وراء تراجعهم عن تحقيق الألقاب والمشاركة في البطولات الأفريقية . من النادي للإحتراف وراء تراجعهم عن تحقيق الألقاب والمشاركة في البطولات الأفريقية . وتابع إذا احتفظ الاسماعيلي بنجومه سيكون له شأن قوي من خلال المنافسة على جميع الألقاب والتواجد ضمن الكبار.

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