ابراهيم سعيد: المدرب الأجنبي الأنسب للأهلي والزمالك لهذا السبب

أكد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني الأسبق أن المدرب الأجنبي هو الخيار الأنسب لفريقي الأهلي والزمالك .

وأضاف سعيد خلال إستضافته لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten"مع الإعلامي إسلام صادق أن

شخصية المدرب هي من تقود الفريق إلى تحقيق البطولات والألقاب مع الفرق الكبيرة مشيراً إلى أن تواجد المدرب الأجنبي مع الاهلي والزمالك كان له تأثير إيجابي على اللاعبين بإلتزامهم بكافة التعليمات سواء داخل أو خارج الملعب .

وأشار أن الإستفادة من تواجد المدرب الأجنبي يعود بالنفع على المنتخب الوطني كما حدث في الـ3 بطولات أفريقيا لإلتزام اللاعبين وتقديم الآداء المطلوب داخل الملعب