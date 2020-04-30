ابراهيم سعيد: منتخب مصر المستفيد الوحيد من الغاء الدوري هذا الموسم

قال إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أنه في حال إتخاذ قرار بإلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم سيكون المُستفاد الأكبر هو المنتخب الوطني .

وأضاف سعيد خلال إستضافته لبرنامج

"البريمو" على قناة "Ten"مع الإعلامي إسلام صادق أن إلغاء الدوري والبدء للتحضير للموسم الجديد خلال الفترة القادمة سيعود بالنفع الأكبر على المنتخب لإستعداد اللاعبين وعودة لياقتهم البدنية خاصة بعد توقف الدوري وإبتعادهم عن التدريبات فترة طويلة .

وتابع لابد من منح اللاعبين وقت كافي للعودة إلى مستواهم قبل عودة الدوري وسيكون المستفيد الأكبر في هذه الحاله المنتخب الوطني والأولمبي.