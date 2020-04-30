بالوتيلي: كنت على وشك الانضمام إلى يوفنتوس ولكن قلبي اختار ميلان

اعترف النجم الإيطالي “ماريو بالوتيلي” بأنه كان على وشك الانضمام إلى يوفنتوس بعد فترته في فريق مانشستر سيتي، ولكنه اختار الانضمام إلى فريق ميلان بدافع من العاطفة.

وانضم سوبر ماريو إلى صفوف ميلان في صيف 2013 بعد انتهاء تجربته مع نادي مانشستر سيتي، على الرغم من توصله بأكثر من عرض من قبل باقي فرق الكالتشيو، وأندية الصفوة في أوروبا.

وحكى بالوتيلي عن تفاصيل ما حدث حينها لوسائل الإعلام قائلاً “أرادني أدريانو جالياني في ميلان، بعدما قررت الرحيل عن مانشستر سيتي ، كنت ذاهبا إلى يوفنتوس وكنت على ما يرام مع ذلك، ولكن بعد ذلك اعترض جالياني الطريق، وحين علمت برغبة ميلان، فقدت صوابي”.

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وأضاف “كما تعلم، أنا من محبي ميلان، لذلك لمس العرض قلبي، في ذلك الوقت، كان ميلان في المركز السابع أو الثامن في الجدول ، لذلك كان من الأفضل بالنسبة لي أن أذهب إلى يوفنتوس، لكني ذهبت وراء قلبي”.

وانتقل في الحديث ليظهر غرابة تفكيره حين قال “قلت أنني أشجع وأحب ميلان، وبصراحة أحب الإنتر أيضًا، كان يوفنتوس خيارًا عمليًا وفكرت في الأمر ، ولكن بعد ذلك اخترت من قلبي الانضمام إلى ميلان”.

يذكر أن بالوتيلي عمل مع مورينيو في إنتر خلال السنوات الأولى من حياته المهنية، وسبق وأشاد بالرجل الاستثنائي حين قال “لقد اتفقنا ، كانت هناك بضع المناقشات فقط ، بكل الاحترام، أتذكر أنه بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا، تقدم إلى الحافلة وكنت بالفعل نائمًا في الخلف، لكنه كان يعانق الجميع ويبكي، وكان كل من حولي يبكي وأنا أغط في النوم”.