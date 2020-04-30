الوداد يُبقي على مهاجمه الصائم منذ رحلة آسفي!

تمسك نادي الوداد البيضاوي بتوصية من مديره الفني “خوان كارلوس جاريدو” باستمرار المهاجم الكونجولي “فرانسيس كزادي”، الصائم عن التهديف منذ رحلة آسفي نهاية شهر يناير الماضي، حتى الموسم المقبل 2021/2020.

فرانسيس كزادي أخفق في تسجيل أي هدف في أربع جولات متتالية بالدوري المغربي للمحترفين أمام أندية “سريع واد زم والفتح الرباطي والدفاع الحسني الجديدي ويوسفية برشيد”، علمًا بأنه حقق إنطلاقة مذهلة عند انضمامه للفريق مطلع العام الحالي.

وأكد موقع Le360 المغربي رغبة جاريدو في استمرار المهاجم الكونجولي رغم فشله في هز الشباك لمدة شهر ونصف قبل تعليق النشاط الرياضي بسبب أزمة كورونا.

ويهدف خوان كارلوس جاريدو الحفاظ على وحدة واستقرار فريقه، بعدم التفريط في أي لاعب أساسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، كي يكون في قمة الاستعداد للمواجهة الصعبة أمام الاهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولمواصلة المنافسة على المركز الأول في الدوري المغربي للمحترفين.

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وذكر نفس المصدر أن جاريدو مُعجب بالإمكانيات الفنية والبدنية التي يتمتع بها كزادي، ولا يوجد شك في عودته للتشكيل الأساسي فور استئناف النشاط الرياضي، وإن غيابه لمدة واحدة عن التشكيل الأساسي عندما فاز الوداد على اتحاد طنجة (2-0) لا يعني أي شيء.

وإلتحق كزادي صاحب الـ 27 عامًا بصفوف وداد الأمة قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2020 بأيام قليلة قادمًا من نادي شباب المحمدية القابع في الدوري المغربي الدرجة الثانية، ليُشارك في الجولة الـ11 من الدوري المغربي أمام المغرب التطواني لمدة 90 دقيقة، شهدت تسجيله لثنائية.

وأضاف كزادي ثلاثة أهداف أخرى لرصيده في الدوري المغربي بقميص الوداد، بواقع هدف أمام حسنية أكادير يوم 16 يناير، وثنائية خارج الديار أمام أولمبيك آسفي يوم 20 يناير.