اقترحت السعودية على رابطة الدوري الإنجليزي شراء حقوق بث البريميرليج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة أعلى من قيمة عقد مجموعة beIN القطرية.

واشترط صندوق الاستثمار السعودي قبول أوراق شراء نادي نيوكاسل يونايتد، إذا ما أرادت رابطة الدوري الإنجليزي التفاوض على صفقة قياسية بشأن حقوق بث مباريات أقوى مسابقة دوري في العالم.

ويواجه صندوق الاستثمار السعودي صعوبات حقيقية للاستحواذ على أسهم نادي نيوكاسل يونايتد بعد الشكوى التي قدمتها مجموعة beIN إلى رابطة الدوري الإنجليزي ضد السعودية، كونها كانت حاضنة لقناة قرصنة محتوى ترفيهي ورياضي تُدعى beoutQ من نهاية 2017 حتى نهاية 2019.

السعودية تضرب الفخ القطري وتطلب حقوق بث البريميرليج

لكن صندوق الاستثمار السعودي يسعى لضرب الفخ القطري في مقتل بتقديم عرض لا يُرفض لرؤوساء رابطة الدوري الإنجليزي.

وأكدت القناة الإخبارية السعودية الرسمية اقتراب صندوق الاستثمار بالتعاون مع بعض رجال الأعمال من شراء أسهم نيوكاسل يونايتد نظير 300 مليون جنيه إسترليني من المالك الحالي “مايك آشلي”.

من جانبها قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية “السعودية لن تكتفي بشراء نيوكاسل يونايتد فقط، بل تنوي كذلك شراء حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز التي تمتلكها مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية منذ عدة أعوام”.

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ويمتد عقد قنوات بي إن سبورتس مع رابطة الدوري الإنجليزي حتى عام 2022، مقابل 500 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت بقولها “يوجد صراع سياسي قوي بين السعودية وقطر، وهذا يُسبب قلقًا كبيرًا لمسؤولي قنوات بي إن سبورتس من ضياع حقوق بث الدوري الإنجليزي، وفوز السعودية بالحقوق خلال الموسم الأخير للقناة القطرية مع المسابقة 2022/2021”.

وأشار تقرير صحيفة ديلي ميل إلى أن نجاح عملية الاستحواذ السعودي على نيوكاسل يونايتد ستتبعه عملية أخرى تتعلق بشراء حقوق بث الدوري الإنجليزي نفسه، في مناقصة مفتوحة من المقرر أن تبدأ خلال عام 2021.

وستواجه قطر صعوبات حقيقية من أجل الإحتفاظ بحقوق بث الدوريات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني، بسبب الخسائر المالية المتوقعة بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى إنفاق البلاد لأموال طائلة على مُنشآت كأس العالم 2022.

وسوف تتجه العديد من القنوات نحو طلب بث مباريات الدوري الإنجليزي بعقود مخفضة بعد جائجة كورونا، لكن السعودية ستكون فرصة مثالية لمسؤولي المسابقة لتعويض جزء كبير من الخسائر المنتظرة.