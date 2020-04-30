مبابي: “كريستيانو رونالدو قدوتي ومقصيته في شباك بوفون الأفضل على الإطلاق”

كان “كيليان مبابي” لا يزال شابًا يافعًا، حين اشتدت المنافسة بين “كريستيانو رونالدو” بقميص ريال مدريد و”ليونيل ميسي” بقميص برشلونة، خلال العقد المنتهي.

ويعرف مهاجم باريس سان جيرمان، أن الخطوة المنطقية التالية إما الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، ويحب عليه الآن تبديل المغازلة بين الاثنين، وهو ما قام به في تصريحاته الأخيرة.

وأظهر آخر حوار لمبابي أنه حريص على فتح خياراته، وعندما تحدث عن نجومه المفضلين في كرة القدم، كان حريصًا على ذكر نجوم من الجانبين سواء من ريال مدريد أو برشلونة.

وردا على سؤال حول من هم رموزه في اللعبة، قال “لدي الكثير من الرموز، كان هناك كريستيانو الذي أحببته كثيرًا، وخلال هذه الفترة من الوقت ، كان لدينا كريستيانو وميسي”.

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ثم أضاف “لدي الآن فرصة للعب مع نيمار، الذي أعجبت به كثيرًا عندما كنت صغيرًا، إنهم اللاعبون المفضلون بالنسبة لي، وبكل تأكيد أتمنى مزاملتهم “.

أما بخصوص أجمل أهدافه في عالم كرة القدم فقال “هدف كريستيانو رونالدو ضد الحارس بوفون كان هدفا أسطوريا، من أفضل ما شاهد في مسيرتي الكروية”، وبخصوص هدفه الشخصي اختار الهدف الذي سجله في نهائي كأس العالم 2018 في شباك المنتخب الكرواتي.

ويعتبر “كيليان مبابي” أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات على مستوى العالم، ويقال أن ريال مدريد يرصد ميزانية ضخمة من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، على الرغم من جائحة “كورونا” التي ضربت حسابات وخطط الأندية الكبرى في مقتل.