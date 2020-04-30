برشلونة يُحضر مكافأة لإنييستا بإطلاق اسمه على أكاديمية “لا ماسيا”

تحضر إدارة نادي برشلونة لمكافأة ستُبقي اسم لاعب الوسط “أندرياس إنييستا” خالدًا داخل أسوار كتلونيا إلى الأبد، بإطلاق اسمه على أحد أشهر أكاديميات كرة القدم “لا ماسيا”.

وسأل أندريس إنييستا من قبل صحيفة “سبورت” عن الفكرة، التي طرحت داخل مكاتب برشلونة، حيث تدرب منذ الصغر داخل أكاديمية برشلونة، حتى أصبح واحدًا من أفضل لاعبي الوسط في جيله على مستوى العالم.

ولم يتوقع إنييستا حدوث هذا الأمر، ولكنه ظهر بتواضعه المعتاد، وأشار إلى أنه لم يكن يحلم بهذا، حين قال “لا يبدو الأمر سيئًا”.

وكان متوسط الميدان الحالي لبرشلونة “إيفان راكيتيتش” هو الذي اقترح أن تحمل الأكاديمية التاريخية، التي أنتجت جيلًا ذهبيًا خاصًا من اللاعبين اسم أحد خريجيها اللامعين، ولكن حتى الآن الاقتراح لم يتخط كونه اقتراحًا.

Advertisements

وهناك الكثير من نجوم برشلونة الحاليين والسابقين، الذين يمكن أن يدّعون أيضًا أنهم يستحقون هذا الشرف، وعلى رأسهم الأسطورة “ليونيل ميسي“، أفضل موهبة على الإطلاق خرجت من تلك الأكاديمية.

وهناك رأي آخر يتحدث عن الإبقاء على الأكاديمية باسمها، وعدم ربطها باسم لاعب أو شخص مُعين، مع حقيقة أن “لا ماسيا” هي بالفعل واحدة من الأكاديميات القليلة في كرة القدم ذات الاسم الفريد والمعترف به عالميًا.