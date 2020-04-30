برشلونة يفاوض لضم مهاجم مغربي صاعد

كشفت صحيفة إسبانية مقربة من نادي برشلونة بطل الليغا أن النادي الكتالوني يدرس ضم لاعب مغربي شاب بديلا عن البرازيلي نيمار الذي يتطلب ضمه من باريس سان جيرمان مبلغا ضخما.



وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مسؤولي برشلونة يراقبون باهتمام كبير النجم المغربي الصاعد أمين حارث (22 عاما)، والمتألق مع فريق شالكه الألماني في خطي الوسط والهجوم.



وقالت الصحيفة إن برشلونة بدأ المفاوضات بالفعل مع شالكه لضم حارث منذ عدة أشهر، لكن المفاوضات تعثرت بسبب اشتراط النادي الألماني صفقة تبادلية بتحويل استعارته للمدافع الفرنسي الواعد جان كلير توديبو (20 عاما) إلى عقد دائم، وهو ما رفضته إدارة برشلونة.



ولفت حارث الأنظار إليه بتألقه مع المنتخب المغربي، كما تألق هذا الموسم مع شالكه، وسجل خلال 27 مباراة سبعة أهداف وصنع مثلها، كما أنه يتمتع بمهارات فنية عالية، إضافة إلى انخفاض قيمته السوقية التي تبلغ 24 مليون يورو فقط حسب موقع ترانسفير ماركت، مما يجعله مناسبا في ظل تأثر ميزانية برشلونة بجائحة كورونا. المصدر: مواقع الكترونية

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