رياضة | مفاجأة.. عودة الدوري الإنجليزي في يونيو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. عودة الدوري الإنجليزي في يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية إنجليزية مساء اليوم الثلاثاء عن عودة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو المقبل، بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

عودة الدوري الإنجليزي

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وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الأندية تسعى لعودة التدريبات الجماعية في مايو المقبل، على أن تكون المباريات في يونيو المقبل وإذا تم دعم الحكومة لهم فإن استئناف المسابقة سيكون في الأسبوع الثاني من يونيو.

ومن المقرر أن تعقد رابطة الدورى الإنجليزي يوم الجمعة المقبل اجتماعا لتحديد مصير الموسم الحالي من الدورى الممتاز، ولاسيما بعد أزمة البث التليفزيونى.

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز الإنجليزي "بريميرليج" برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي ويتبقى 9 جولات على انتهاء المسابقة.