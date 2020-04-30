رياضة | مفجأة عن صيام اللاعبين في مونديال روسيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفجأة عن صيام اللاعبين في مونديال روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج "البريمو" أن هُناك لاعبين من المنتخب الوطني أصرو على صيام الـ6 أيام البيض في كأس العالم بروسيا.

وأضاف صادق خلال حديثه مع إبراهيم سعيد على قناة "Ten" أن أحمد فتحي ومحمد عبد الشافي لاعبا المنتخب الوطني قررو الصيام في مونديال روسيا وصممو على صيام الـ6 أيام البيض أثناء تواجدهم مع الفراعنة في كأس العالم خاصة وأنهم كانو من العناصر الأساسية تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني .