رياضة | مفاجأة.. عملاق إيطالي يدخل سباق التعاقد مع مبابي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. عملاق إيطالي يدخل سباق التعاقد مع مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل عملاق جديد من الدوري الإيطالي في سباق التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية فرنسية أن نادي يوفنتوس أظهر اهتمام كبير بالتعاقد مع مبابي في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وسيواجه نادي يوفنتوس منافسة قوية لضم مبابي في الصيف القادم حيث يوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضمه أبرزها ريال مدريد وليفربول.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان يحاول منذ فترة طويلة تجديد عقد كيليان مبابي مع الفريق مقابل مبلغ ضخم ورفض رحيله في الصيف.