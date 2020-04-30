رياضة | موهبة ليل الفرنسي على رادار ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر موهبة ليل الفرنسي على رادار ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث ترغب العديد من الأندية في التعاقد مع المهاجم النيجيري الشاب خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المعلومات الواردة من " Foot Mercato " الفرنسية، فإن فيكتور أوسيمين على رادار ليفربول، رغم اهتمام ليستر سيتي في التعاقد مع اللاعب.

وتابعت الصحيفة، أن هناك العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع صاحب الـ21 عاما أبرزها ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد.