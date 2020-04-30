رياضة | أهم المباريات في مسيرته إبراهيم سعيد في رمضان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أهم المباريات في مسيرته إبراهيم سعيد في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن مباراة الترجي في تونس عام 2001 تُعد من أهم المباريات في مسيرتي الكروية بشهر رمضان .

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن مباراة الترجي كانت في رمضان وذلك عقب إنتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بالقاهرة وكان لقاء العودة في رمضان بتونس وقت الإفطار وتأهلنا للمباراة النهائية وحققنا اللقب بعد الفوز على صن داونز بمجموع المبارتين .

وتابع أن هُناك العديد من المباريات المهمة في مسيرتي لكن هذه المباراة تُعد خاصة لأنها أقيمت في ظروف صعبة ونجحنا في عبور كل العواقب لتحقيق اللقب.