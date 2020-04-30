رياضة | زيدان يتحدي ادارة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدي ادارة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، الانصياع لرغبة ادارة الملكي في الاستغناء عن الكرواتي لوكا مودريتش نجم الفريق.

ونشر موقع "le10sport" ما يفيد بتمسك زيدان ببقاء مودريتش في الموسم المقبل، حيث ينوي الاعتماد عليه في مباريات دوري الأبطال، والاستفادة من خبراته الكبيرة.

وذلك على الرغم من رغبة إدارة النادي الملكي، في استعادة اللاعب أوديجارد المعار لفريق ريال سوسيداد‘ لكن تحوم الشكوك حول تنفيذ رغبة زيدان والابقاء على لوكا مودريتش.

ويذكر ان مودريتش يمتد عقده مع الريال، حتى نهاية الموسم المقبل، وهو ما دفع إدارة الميرينجي للتفكير في بيعه، الصيف القادم، من أجل تحقيق ربح مادي‘ وشارك مودريتش في 30 مباراة بقميص ريال مدريد، هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلهم.