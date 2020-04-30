رياضة | رمضان صبحي يضع شرط وحيد للاستمرار مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يضع شرط وحيد للاستمرار مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي شرط وحيد ليوافق على الاستمرار مع الأحمر لموسم أخر.

ويحاول الأهلي منذ فترة تجديد إعارة رمضان صبحي لموسم أخر مع الفريق نظرا لحاجة النادي الشديدة له في الموسم القادم.

واشترط رمضان صبحي ليوافق على الاستمرار مع الاهلي أن يدخل النادي الأحمر في مفاوضات مع نادي هيدرسفيلد ويحصل منه على موافقة بذلك.

وبدأ رمضان صبحي يفكر في الموافقة على الاستمرار مع الأهلي للموسم القادم خاصة بعد إغلاق كافة المفاوضات مع الأندية التي كانت ترغب في ضمه بسبب انتشار فيروس كورونا.