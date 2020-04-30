رياضة | مدرب الإسماعيلي: قرار رحيل باهر المحمدي في يد الإدارة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الإسماعيلي: قرار رحيل باهر المحمدي في يد الإدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن رأيه في إمكانية رحيل باهر المحمدي مدافع الدراويش في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال جوميز في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"القرار النهائي الخاص برحيل أو بقاء باهر المحمدي سيكون عن طريق رئيس النادي فهو لا يزال في فريق الإسماعيلي ونتمنى أن يبقى معنا في الفريق فهو مدافع من الطراز الرفيع".

وأشار :"لست أنا من سيقرر بقاء باهر المحمدي، ولكني لست الذي يقرر رحيله أو بقاء اللاعب".

Advertisements

وأردف :"حتى الآن باهر أمامه فترة من أجل التعافي من الإصابة وأرى بأن الإسماعيلي سيساعده ولا يزال أمامه الكثير لكي يقدمه وحتى الآن لم نحدد من سيعوضه في حالة رحيله".

وحول توقف الدوري قال :"الحكومة المصرية واتحاد كرة القدم يتخذون القرارات الصائبة حول كورونا، ولا نزال ننتظر ما سيحدث".

وفي حالة إلغاء الدوري ومن الأحق بالتتويج باللقب قال :"هناك لوائح خاصة وهو أمر يخص الاتحاد المصري ويخص لوائحه".

