رياضة | مدرب الإسماعيلي: راض على النتائج التي تحققت.. وسعيد بتواجد بن يوسف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الإسماعيلي: راض على النتائج التي تحققت.. وسعيد بتواجد بن يوسف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي إنه راض على النتائج التي حققها مع الفريق منذ توليه المهمة الفنية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"الأداء كان مرضيا بالنسبة لي في الفترة التي توليت فيها تدريب الفريق".

وعن المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف قال :"فخر الدين بن يوسف قام بإضافة كبيرة لفريق الإسماعيلي وهو من العناصر المميزة في الفريق".

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وتابع :"سنتحدث مع فخر الدين بن يوسف في الفترة المقبلة من أجل تجديد تعاقده".

وانتقل للحديث عن عبد الرحمن مجدي قائلا :"عبد الرحمن مجدي من اللاعبين الذين أقدرهم وأنا في حاجة إلى خدماته ولديه مهارات قوية، وفي أخر 5 جولات قدم أداءًا رائعا من الفريق، وهو من اللاعبين الرائعين".

وأتم حديثه :"هو لاعب صاحب شخصية قوي في الملعب ولا أرغب في رحيله ولديه مستقبل رائع مع النادي الإسماعيلي".