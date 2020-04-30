رياضة | مدرب الإسماعيلي: راض على النتائج التي تحققت.. وسعيد بتواجد بن يوسف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الإسماعيلي: راض على النتائج التي تحققت.. وسعيد بتواجد بن يوسف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"الأداء كان مرضيا بالنسبة لي في الفترة التي توليت فيها تدريب الفريق".
وعن المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف قال :"فخر الدين بن يوسف قام بإضافة كبيرة لفريق الإسماعيلي وهو من العناصر المميزة في الفريق".
وتابع :"سنتحدث مع فخر الدين بن يوسف في الفترة المقبلة من أجل تجديد تعاقده".
وانتقل للحديث عن عبد الرحمن مجدي قائلا :"عبد الرحمن مجدي من اللاعبين الذين أقدرهم وأنا في حاجة إلى خدماته ولديه مهارات قوية، وفي أخر 5 جولات قدم أداءًا رائعا من الفريق، وهو من اللاعبين الرائعين".
وأتم حديثه :"هو لاعب صاحب شخصية قوي في الملعب ولا أرغب في رحيله ولديه مستقبل رائع مع النادي الإسماعيلي".