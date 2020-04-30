رياضة | أول تعليق من تركي آل الشيخ على "شبيهه"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من تركي آل الشيخ على "شبيهه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إعجابه بالفيديو الذي يظهر به أحد الشباب، والذي يشبهه لحد كبير وطالبه بالتواصل معه. وعلق آل الشيخ، على مقطع الفيديو للشاب الذي يقلده، مبديًا إعجابه به قائلاً: “ياليت يتواصل معي”. وبعث المستشار تركي آل الشيخ، رسالة تهنئة للأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم قائلاً عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "رمضان كريم ... مبارك عليكم الشهر ... الله يحفظكم جميعًا".

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