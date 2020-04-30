رياضة | مرتضى منصور: نصف مليون جنيه غرامة على طارق حامد لظهوره مع رامز جلال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: نصف مليون جنيه غرامة على طارق حامد لظهوره مع رامز جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن محامى رامز جلال عليه أن يعتذر للجمهور لما يقدمه رامز مع الفنانين، مشيرا إلى أن مدير الصحة النفسية اعترض على برنامج رامز وقال إنه يتسبب فى مشكلات للأطفال".

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن رامز جلال تواصل مع نقيب الممثلين أشرف زكى، وبدوره أشرف تواصل معه وأكد له أنه فى القضية للنهاية لان القضية ليست شخصية.

ولفت إلى أن القناة مفتوحة للجميع وما يعرض غير لائق، وكشف أنه وقع غرامة بقيمة نصف مليون جنيه على طارق حامد لظهوره مع رامز جلال، لافتا إلى أن رامز يقوم بربط الضيوف ويعذبهم ويجبرهم على استكمال الحلقة.