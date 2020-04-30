رياضة | تعرف على أرقام محمد هاني مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على أرقام محمد هاني مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مهمة كبيرة ستكون على عاتق محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد خروج أحمد فتحي ظهير أيمن الأحمر إلى نادي بيراميدز.

محمد هاني يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ عام 2014، ولكنه ليس بصفة أساسية ودورية، وربما جاءت فرصته ليشارك بشكل أكبر.

لعب محمد هاني ظهير أيمن القلعة الحمراء صاحب الـ 24 عام، 143 مباراة منذ موسم 2014-2015، وسجل هدفين فقط، وصنع 8 أهداف آخرين.

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وفي الموسم الحالي المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19، خاض 19 مباراة وصنع هدفين فقط، ولم يسجل أي أهداف.

ظهير أيمن الأهلي ظهر بشكل مميز في المباريات التي لعبها، وقد يلعب في بعض الأوقات كقلب دفاع إذا احتاج الأمر ذلك.

جدير بالذكر أن السويسري رينيه فايلر لايجد أي صعوبة في هذا المركز، حيث أنه يرى أن محمد هاني ظهير أيمن مميز، بالإضافة إلى تصعيد لاعبين من الناشئين وإعادة أحد المعارين.