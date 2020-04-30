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رياضة | الاتحاد الكتالوني يلغي هذه البطولة نتيجة تفشي كورونا.. تابع التفاصيل

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الكتالوني يلغي هذه البطولة نتيجة تفشي .. تابع التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

أعلن نادي ، اليوم الأربعاء، في بيان على موقعه الرسمي، قرار الاتحاد الكتالوني لكرة القدم بإلغاء إحدى البطولات الكتالونية التي من المقرر إقامتها في هذا الموسم.

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء نتيجة الأوضاع الحالية الغير مستقرة نتيجة تفشي جائحة كورونا حول العالم.

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وقال برشلونة، في بيانه الرسمي: "تم اتخاذ قرار إلغاء كأس السوبر الكتالوني لموسم 2019-2020، ويأتي هذا القرار ضمن الاتفاق على إنهاء كل المسابقات التابعة للاتحاد الكتالوني في الموسم الحالي، بناءً على توصية الهيئة ".

 

وكان من المقرر أن تجمع نسخة هذا العام من السوبر الكتالوني بين إسبانيول وبرشلونة، فيما يذكر أن جيرونا فاز بالنسخة الأخيرة من البطولة، عقب تغلبه على برشلونة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "نوفا كريو ألتا" في مدينة ساباديل.

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