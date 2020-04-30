رياضة | مدرب ساوثهامبتون يكشف عن رسالة فيرجسون المُؤثرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب ساوثهامبتون يكشف عن رسالة فيرجسون المُؤثرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفصح رالف هاسنهوتل مدرب ساوثهامبتون الإنجليزي، عن الرسالة التي تلقاها عقب خسارة فريقه الساحقة أمام ليستر سيتي بتسعة أهداف نظيفة ضمن منافسات البريميرليج.

وكشف هاسنهوتل في حوار بالفيديو مع برنامج (ذا فوتبول شو) على شبكة (سكاي سبورتس) الرياضية اليوم الأربعاء، أن السير فيرجسون المدرب الأسطوري السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أرسل له رسالة تشجيع له عقب الهزيمة التي وضعته تحت ضغط كبير، خاصة بعدما عجز ساوثهامبتون عن تحقيق أي انتصار في ثماني مباريات متتالية، ليتواجد ضمن الفرق المتواجدة بمراكز الهبوط بترتيب المسابقة.

وجاءت تلك الخسارة بعد أقل من عام على تعيين هاسنهوتل مديرا فنيا لساوثهامبتون، الذي تولى تدريبه في ديسمبر 2018، لتهدد مستقبل المدرب النمساوي مع الفريق الإنجليزي.

ورغم الخسارة الموجعة، قررت إدارة ساوثهامبتون تجديد الثقة في هاسنهوتل، الذي قاد الفريق لتحقيق نتائج رائعة في المباريات المتبقية للفريق في البطولة هذا الموسم، التي كان من بينها الفوز على تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، بالإضافة للانتصار 2 / 1 على مضيفه ليستر سيتي في مباراتهما بجولة الإياب للمسابقة، التي جرت في يناير الماضي.

وقال هاسنهوتل "تلقيت رسالة نصية قصيرة من أليكس فيرجسون - الذي لم أكن أعرفه. لو أنني لم أخسر صفر / 9 لما كنت تواصلت معه على الإطلاق".

وأضاف هاسنهوتل "كان هذا هو الشيء الإيجابي من النتيجة. لقد ساعدني ذلك حقًا. لقد أعطاني دفعة عندما كنت محبطا وكنت أبحث عن شيء لأتمسك به".

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وأوضح مدرب ساوثهامبتون "سيتعين علي أن أعيش مع هذه النتيجة طوال حياتي. ولكن عندما فزنا 2 - 1 في مباراة العودة، كان هذا شيئا جيدا . لقد ساعدتني على أن أصبح مديرا فنيا أكثر خبرة".

وأشاد هاسنهوتل بموقف مارتن سيمنز الرئيس التنفيذي لساوثهامبتون، حيث قال إن ثقته به كانت موضع تقدير كبير وأن قبول إقالته كان سيصبح له ما يبرره بعد الخسارة أمام ليستر.

وأكد هاسنهوتل: "لو كنت في مكان [سيمنز] ، لكنت سأصدر قرارا بإقالة المدرب. كنا يائسين ، كانت كارثة بمعنى الكلمة ".

وأشار هاسنهوتل "مارتن قال إنه يعرف المبلغ الذي استثمره في النادي. كان متأكداً بنسبة 100% من أننا سنعود إلى مسيرة النجاح . لقد فقدنا بعض اتجاهنا ، وخاصة أنا".

وتابع هاسنهوتل حديثه قائلا "كان رد فعل الفريق رائعًا. لقد اتخذنا القرارات الصحيحة وغيرنا الشكل. كنت أعود إلى ما جعل فريقي قويا وهذا أعطانا الاعتقاد بأننا قادرون على تغيير ذلك".

يذكر أن ساوثهامبتون يحتل حاليا المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، المتوقف حاليا منذ منتصف الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، برصيد 34 نقطة من 29 مباراة.