رياضة | أحمد حجازي:"لن ألعب لغير الأهلي بعد عودتي من أوروبا"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد حجازي:"لن ألعب لغير الأهلي بعد عودتي من أوروبا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مسؤلو النادي الأهلي مع أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف نادي ويست بروميتش، لمحاولة ضم اللاعب في الموسم القادم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأبلغ حجازي بدوره مسئولو الأهلي، أنه لن يلعب في مصر لغير القلعة الحمراء، مضيفًا أنه يُفضّل البقاء في تجربته الخارجية بأوربا سواء مع وست بروميتش، أو مع أي ناد أوروبي آخر ليُحقق معه طموحاته الاحترافية.

وقدم مسؤلو الأهلي عرضًا جيدًاً للحصول على خدمات حجازي الفنية، لكنه أكد أنه يرغب في البقاء بأوروبا، وحين يقرر العودة لمصر سيلعب للأهلي، وليس لأي ناد آخر.

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وسأل مسئولو الأهلي أحمد حجازي عن حقيقة ما تردد مؤخرًا من أنباء، تفيد توصله لاتفاق مع بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل، وهو ما نفاه مدافع المنتخب الوطني، وأكد أنه لا ينوي اللعب لـ بيراميدز أو غيره .

ويذكر أن انتقل أحمد حجازي لويست بروميتش في صيف 2017على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي، قبل أن يتم الشراء في شتاء 2018، في صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين يورو.

وتلقى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ترشيحات من مسئولى النادى لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومن بين هذه الأسماء يحضر بقوة أحمد حجازي.



