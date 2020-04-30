رياضة | فايلر يرفض ضم رباعي بيراميدز للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض ضم رباعي بيراميدز للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم أي لاعب من الرباعي المعروض على القلعة الحمراء.

وتحفظ فايلر علي ضم رجب بكار ليكون بديلًا لاحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن مبديًا ثقته في محمد هاني وحسين الشحات للقيام بهذا الدور علي أكمل وجه.

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وطلب فايلر تأجيل فكرة ضم نبيل عماد دونجا لاعب الوسط المدافع خاصة أنه يمتلك عدد كبير من اللاعبين في هذا المركز وهم حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد محمود وأكرم توفيق الذي سيعود من الإعارة الي الجونة.

كما رفض فايلر التعاقد مع ايريك ترواي لاعب الوسط المهاجم في بيراميدز بسبب أزمة عدد المحترفين، وتحفظ على ضم أحمد الشناوي كون الفريق يمتلك حراس مميزين.