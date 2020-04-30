رياضة | إيمري: أتمني عودة نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر إيمري: أتمني عودة نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمني أوناي إيمري مدرب آرسنال الإنجليزي السابق، أنه يتمني عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبعد أن عمل مع نيمار في سان جيرمان ، كشف إيمري أنه حريص على عودة البرازيلي الآن لإسبانيا ، حيث قضى ثلاثة مواسم برفقة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الأوروجواياني لويس سواريز في برشلونة الإسباني.

ومع حرص برشلونة على إعادة نيمار /28 عامًا/ إلى قلعة (كامب نو)، صرح إيمري لشبكة (يوروسبورت) في نسختها الإسبانية اليوم الأربعاء "الآن وأنا في إسبانيا ، أود أن يكون أفضل اللاعبين هناك. أود أن يواصل ميسي، لم أكن أرغب في رحيل كريستيانو رونالدو. وجود هؤلاء اللاعبين الكبار في الدوري الإسباني يجعلنا أكثر قوة".

Advertisements

وتحدث إيمري عن نيمار قائلا "إن لديه قلب كبير، وعليك أيضا أن تفهم الناس وأن تتعاطف معهم". "مهنة الرياضة قصيرة ، لذا من المهم أن تكون قادرا على التركيز على اللحظات التي تتطلبها مهنتك".

أوضح إيمري "ينبغي علي أن أنصح نيمار وأقول له (استفد من هذه اللحظات حيث يمكنك أن تكون الأفضل في العالم، لأن لديك القدرة)".

وأضاف المدرب الإسباني "لطالما قلت أنه كان من دواعي الشرف لي أن أعمل معه لمدة عام - على مستوى كرة القدم ، إنه مثير للإعجاب للغاية في الحصص التدريبية والمباريات".