رياضة | مبابي يزيد من حيرة جمهور سان جيرمان بعد نشره هذه الصورة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مبابي يزيد من حيرة جمهور سان جيرمان بعد نشره هذه الصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، صورة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يرتدي قميصه بالفريق، وعلق عليها قائلًا:"الجميع يتحدث، لكن لا أحد يعرف.. افتقد فريقي".

ويعد نشر نجم باريس سان جيرمان لهذه الصورة، تلميحًا إلى أنه سيظل مع ناديه خلال الموسم المقبل، وقام مبابي بالإشارة إلى ناديه في تغريدته على تويتر، ورد النادي الفرنسي عليه بإعادة نشر ما كتبه اللاعب الشاب.

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وتم تداول العديد من الأخبار مؤخرًا، أفادت بانتقال مبابي إلى ريال مدريد، وليفربول، ويوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في حين أوضحت التقارير رفض مبابي كل عروض سان جيرمان لتجديد عقده، من أجل الرحيل.

ويذكر أن لعب مبابي أول مباراة دولية له مع منتخب فرنسا في مارس 2017، بعد أن كان يمثّل المنتخب سابقًا تحت 17 و19 سنة، وسجل هدف أمام بيرو ليصبح أصغر لاعب فرنسي يسجل هدفًا في كأس العالم وهو بسن ال19 عام، وأصبح ثاني مراهق بعد بيليه، يسجل في نهائي كأس العالم.

كما فاز مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018، وأنهى مبابي البطولة كثاني أفضل الهدافين بالشراكة مع عدد من اللاعبين، كما حصل على جائزة أفضل لاعب شاب عن أدائه خلال البطولة.



