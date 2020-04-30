رياضة | رئيس الاتحاد الفرنسي: قرار إلغاء الدوري هو القرار الصحيح

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد الفرنسي: قرار إلغاء الدوري هو القرار الصحيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نويل لو جريه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن قرار إيقاف المباريات هو القرار الصحيح، وأن الأولوية للصحة.

وفسر رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب أمس الثلاثاء كيفية قيام فرنسا بتخفيف الغلق الكلي للبلاد ولكنه قال للبرلمان إن موسم 2019-2020 الرياضة المحترفة لن يستكمل.

كما تقبلت رابطة الدوري الفرنسي القرار وذكرت أنها تنوي عقد اجتماع عام لمناقشة ما إذا كانت ستمنح اللقب من عدمه وإذا كان هناك صعود وهبوط أم لا.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ولكن في الجزء السفلي من الجدول فإن الفرق الهابطة لم تتضح بعد.

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واقترح جان-ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون، خوض دور فاصل- علما بأن فريقه يحتل المركز السابع ومن غير المحتمل أن يحتل مركزا من المراكز التي تؤهل صاحبها للعب في أوروبا.

ويأمل لو جريه فى إنقاذ كأس فرنسا وإقامة المباراة النهائية بين باريس سان جيرمان وسانت إتيان مطلع أغسطس.

ومع ذلك، لايلغى باريس سان جيرمان من حساباته موسمه حاليا، لاسيما وأن الفريق مازال ينافس في دوري أبطال أوروبا، الموقوف حاليا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وقال ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان إنه تقبل قرار الحكومة الفرنسية ولكن الفريق قد يلعب خارج البلاد إذا كان الأمر ضروريا لاستكمال مسابقة دوري الأبطال.

ويؤخذ بعين الاعتبار قيام يويفا بإنهاء المسابقة التي توقفت من دور الستة عشر في أغسطس.