الامارات | «عموري» يتراجع أمام خالد عيسى في استفتاء أسطورة الإمارات بدوري أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «عموري» يتراجع أمام خالد عيسى في استفتاء أسطورة الإمارات بدوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجع لاعب فريق الجزيرة الحالي والعين سابقاً، الدولي عمر عبدالرحمن، في الاستفتاء الرسمي الذي طرحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الالكتروني لاختيار أسطورة الإمارات في مسابقة دوري أبطال آسيا، فبعد أن كان متقدماً في الأيام الأولى تراجع إلى المركز الثاني، فيما صعد حارس «الزعيم» الحالي، الدولي خالد عيسى، للمركز الأول.

وأظهر استفتاء الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي حتى أمس، حصول خالد عيسى على ما نسبته 53% من إجمالي الأصوات البالغة 12 ألفاً و333 صوتاً، بينما نال «عموري» 40% ليحتل المركز الثاني، ويشترك كل من أحمد خليل ومحمد عمر في المركز الثالث بنسبة أصوات بلغت 3% لكل لاعب، فيما يحتل سبيت خاطر المركز الخامس بنسبة 1%.

وكان الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي أطلق الاستفتاء ضمن سلسلة من التقارير التي تسلط الضوء على نجوم اللعبة في دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد في كل دولة، وسينتهي الاستفتاء غداً.

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نجوم يتنافسون على لقب أفضل لاعب إماراتي بدوري أبطال آسيا.

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