الامارات | خالد إسماعيل.. بين 8 لاعبين شرفوا العرب في نهائيات كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد إسماعيل.. بين 8 لاعبين شرفوا العرب في نهائيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل ثمانية لاعبين عرب أسماء دولهم في قائمة الشرف كأول اللاعبين إحرازاً لأهداف منتخبات بلادهم في نهائيات كأس العالم لكرة القدم على مدار التاريخ ليصبحوا بذلك أساطير في سماء كرة القدم في دولهم، «الإمارات اليوم» تنشر أسماء اللاعبين العرب الذين شرفوا دولهم وسجلوا هذه الأهداف منذ أول ظهور للعرب قبل 86 سنة في مونديال 1934 بإيطاليا، ومن ضمنهم الدولي الإماراتي خالد إسماعيل.

وكانت البداية مع المصري عبدالرحمن فوزي في «إيطاليا 1934»، أول لاعب عربي يسجل على الإطلاق في تاريخ المونديال. وجاء هدفه في الدقيقة 35، في شباك هنغاريا في المباراة التي انتهت بخسارة الفراعنة 2-4، كما سجل هدفاً آخر في الدقيقة 39.

أمّا اللاعب الثاني، فكان المغربي محمد جرير الشهير بـ«حمان» في مونديال «المكسيك 1970». وزار حمان شباك ألمانيا الغربية، والحارس الشهير سيب ماير بتاريخ 3 يونيو 1970، وانتهت بخسارة «أسود الأطلس» بهدف مقابل هدفين.

وثالث اللاعبين، هو التونسي علي الكعبي حين افتتح أهداف «نسور قرطاج» في مونديال الأرجنتين 1978، في الدقيقة 55 وفي شباك المكسيك، بتاريخ 2 يونيو 1978، وهذه المباراة هي أول انتصار للعرب، حيث فازت تونس 3-1.

في المقابل، احتاج الأسطورة الجزائري، رابح ماجر لـ54 دقيقة ليصل إلى شباك منتخب ألمانيا الغربية في مونديال إسبانيا 1982، بتاريخ 16 يونيو 1982، في مباراة تاريخية فاز بها الجزائريون بـ2-1.

وخليجياً، دون فيصل الدخيل أو«الملك»، اسمه في السجلات العربية بعد أن سجل أول هدف لمنتخب الكويت في نسخة 1982، وكان في مرمى تشيكوسلوفاكيا في الدقيقة 57 بتاريخ 17 يونيو 1982، ليمنح منتخب بلاده التعادل بعد أن كان المنافس متقدماً بهدف للأسطورة أنتونين بانينكا من ركلة جزاء.

وفي مونديال المكسيك 1986، سجل أحمد راضي هدف العراق الأول في شباك بلجيكا، في الدقيقة 59 بتاريخ 8 يونيو 1986، وانتهت المباراة بخسارة «أسود الرافدين» 2-1.

وفي مونديال إيطاليا 1990، وفي المشاركة المونديالية الوحيدة لمنتخب الإمارات، جاء الدور على خالد إسماعيل،

حيث سجل هدفه الشهير والتاريخي في الدقيقة 46 في شباك منتخب ألمانيا الغربية، في اللقاء الذي أقيم بتاريخ 15 يونيو 1990، وانتهت المباراة بخسارة «الأبيض» 1-5.

وكان فؤاد أنور آخر اللاعبين الثمانية، حين افتتح أهداف السعودية في شباك هولندا بتاريخ 20 يونيو في مونديال أميركا 1994، وخسر الأخضر 2-1.

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أرقام من المشاركة العربية في المونديال:

- تأهلت 8 منتخبات فقط من أصل 22 دولة.

- السعودية وتونس والمغرب الأكثر تأهلاً 5 نسخ.

- سجلت المنتخبات العربية مجتمعة 61 هدفاً واستقبلت 137.

- أكثر المنتخبات تسجيلاً هي المغرب (14 هدفاً) تليها الجزائر وتونس (13 هدفاً) والسعودية (11 هدفاً).

- السعودي سامي الجابر هداف العرب (3 أهداف).

- أكبر فوز للعرب كان عبر الجزائر على حساب كوريا الجنوبية 4-2 في مونديال البرازيل.

86

سنة مرت على الهدف العربي الأول في تاريخ المونديال بإمضاء المصري عبدالرحمن فوزي في «إيطاليا 1934».

خالد إسماعيل دشن أهداف الأبيض في المشاركة الوحيدة بالمونديال، وفي الدقيقة 46 في مرمى ألمانيا الغربية التي توجت بلقب «إيطاليا 1990».

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