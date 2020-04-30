الامارات | موراي: التنس ستكون آخر الرياضات التي تعاود نشاطها

شكرا لقرائتكم خبر عن موراي: التنس ستكون آخر الرياضات التي تعاود نشاطها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر لاعب كرة المضرب البريطاني أندي موراي، من عودة سريعة إلى المنافسات، في ظل الأحاديث بشأن موعد استئناف الموسم المتوقف على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه يجب العودة الى «الحياة الطبيعية» أولاً قبل التفكير بالمباريات.

وعلّقت رابطتا المحترفين والمحترفات الموسم الكروي منذ مارس الفائت حتى 13 يوليو على أقرب تقدير، في حين ألغيت بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

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ويرى موراي، المصنف أولاً سابقاً على العالم، أن كرة المضرب ستكون ضمن آخر الرياضات التي تعاود نشاطها، نظراً لضرورات سفر اللاعبين.

وقال الإسكتلندي (32 عاماً): «متأكد أن جميع لاعبي كرة المضرب يرغبون في العودة الى المنافسة واللعب في أقرب وقت ممكن، لكن الآن هذا ليس الأمر الأهم.. أولاً، نريد العودة الى حياتنا الطبيعية، فقط مجرد القدرة على الخروج من المنزل، رؤية الأصدقاء والذهاب الى المطاعم واستعادة حريتنا الطبيعية».

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