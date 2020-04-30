الامارات | راشد بن حميد: اتحاد الكرة يدعم الجهود الوطنية لمواجهة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: اتحاد الكرة يدعم الجهود الوطنية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم أن الاتحاد يدعم الجهود الوطنية التي تبذلها الجهات المختصة في الإمارات لمواجهة فيروس «كورونا»، والإجراءات الاحترازية والبرامج الوقائية التي يتم تنفيذها، بهدف سلامة وصحة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بفعاليات الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع»، الهادفة إلى تعزيز مفهوم التطوع، وضرورة التلاحم بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وكل أفراد المجتمع لتجاوز هذه الأزمة الصحية.

وقال في تصريح صحافي: «مشاركة اتحاد كرة القدم بهذه الحملة، من خلال اللاعبين والحكام وكل من ينتسب لقطاع اللعبة، تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للاتحاد».

Advertisements

وتطوع لاعبون وقضاة ملاعب ومدربون وإداريون من مختلف الأندية في التطوع الميداني، في مراكز المسح الوطنية في مختلف إمارات الدولة والخاصة بفحص «كوفيد-19»، بالتعاون بين الاتحاد والخدمات العلاجية الخارجية، وهي إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

وكان بين المشاركين حارس المنتخب والجزيرة علي خصيف، الذي شارك في مركز الفجيرة، وقال إن تطوعه واجب وطني، وإن العمل التطوعي في ظل هذه الظروف يكسبه خبرات جديدة. وشارك أيضا الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي، في أبوظبي، وحكمة كرة القدم للسيدات، نجاة البلوشي، في الفجيرة.

لاعبون وحكام وإداريون تطوّعوا للعمل في مراكز المسح الوطنية لفحص فيروس «كورونا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news