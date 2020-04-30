الامارات | سحب بطولة العالم للملاكمة من الهند بسبب «الحساب المصرفي»

شكرا لقرائتكم خبر عن سحب بطولة العالم للملاكمة من الهند بسبب «الحساب المصرفي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة أول من أمس، أنه سحب تنظيم بطولة العالم 2021 من نيودلهي ومنحها إلى العاصمة الصربية بلغراد.

وقال الاتحاد الدولي في بيان إنه فسخ عقده مع الهند لعدم تلقيه الدفعات التي كان مقرراً أن يتسلمها منها، موضحاً أن الاتحاد الهندي يجب أن يدفع غرامة قدرها 500 ألف دولار.

لكن الاتحاد الهندي نسب التأخير في الدفع إلى الاتحاد الدولي، موضحاً أن الحساب المصرفي للأخير كان «مجمداً».

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وأعرب الاتحاد الهندي عن أسفه لقرار الاتحاد الدولي، وقال في بيان «إن قرار تغيير المدينة المضيفة لبطولة العالم، اتخذ على عجل ودون تشاور مع الاتحاد الهندي»، معتبراً أن العقوبة المفروضة عليه «صادمة ومفاجئة».

وأضاف أنه لايزال يأمل في إيجاد «حل ودي».

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