الامارات | رسمياً.. استئناف دوري الخليج العربي أغسطس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. استئناف دوري الخليج العربي أغسطس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم، رسمياً أمس، عودة نشاط كرة القدم، وفي مقدمته دوري الخليج العربي في أغسطس المقبل، علماً بأن اتحاد الكرة كان قد قرر تجميد النشاط الكروي في الدولة، اعتباراً من 15 مارس المقبل بسبب جائحة كورونا. وجاء القرار الجديد مؤكداً لانفراد سابق لـ«الإمارات اليوم» بذلك.

وقال اتحاد الكرة، في بيان صحافي: يتابع اتحاد الكرة مع الجهات المختصة في الدولة آخر التطورات الصحية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، والجهود المبذولة لحماية وسلامة كل أفراد المجتمع.

وأضاف اتحاد الكرة أنه «بعد تقييم الوضع مع هذه الجهات، قرر اتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة المحترفين عودة نشاط كرة القدم في الدولة بشهر أغسطس المقبل، وذلك بشكل مبدئي، مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة مع الجهات المختصة، والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، ومراعاة الوضع الصحي في ذلك الوقت».

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وشدد على أن الاتحاد سيقوم، لاحقاً، بتحديد لوائح وآلية القرارات الخاصة بمسابقاته، وبفترة كافية تتيح للأندية الاستعداد الأمثل.

قرار الاتحاد مبدئي، وسيستمر في تقييم الوضع بصورة دائمة مع الجهات المختصة، والاتحادين الدولي والآسيوي.

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