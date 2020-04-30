الامارات | الذباحي: 4 اشتراطات صحية ضرورية بعد قرار عودة الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الذباحي: 4 اشتراطات صحية ضرورية بعد قرار عودة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء السابق، عيسى الذباحي، إن «قرار استئناف دوري الخليج العربي لكرة القدم سيستفيد منه الجميع»، مشدداً على أن ذلك يستلزم 4 اشتراطات وإجراءات خاصة لحماية الجميع من عدوى فيروس «كورونا».

وأكد الذباحي لـ«الإمارات اليوم»: «تبقت سبع جولات فقط على انتهاء الدوري، واستكمالها سيكون وفق شروط وضوابط صحية محددة».

وأضاف: «قوة الدوري الإماراتي وجماليته، كانت تحتم على الجميع المحافظة عليه بعدم إلغائه». يذكر أن اتحاد الكرة قرر أمس استئناف الدوري في أغسطس المقبل من خلال بيان صحافي، على أن يوضع آلية ذلك في قرارات لاحقة.

وشدد الذباحي على أن الاشتراطات الصحية الصارمة تتمثل في إقامة المسابقة من دون جمهور، بجانب إجراء عملية الفحص، قبل كل مباراة بساعات، على كل اللاعبين وأفراد الأجهزة الفنية والإدارية، بجانب قضاة الملاعب وكل من يوجد في الملعب، فضلاً عن تعقيم ملعب المباراة، وقال إنه يمكن استخدام أجهزة التعقيم الجماعية، كالتي توجد في بعض الأسواق الكبيرة، بجانب ضرورة التنسيق المحكم بين اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، مع الجهات الصحية المختصة، وذلك في ظل الظروف الصحية الراهنة المتعلقة بجائحة «كورونا».

يذكر أن النشاط الرياضي ككل، ودوري الخليج العربي على وجه الخصوص، متوقف منذ منتصف مارس الماضي، بعد انتهاء الجولة 19. ويتصدر شباب الأهلي المسابقة برصيد 43 نقطة، والعين ثانياً (37 نقطة)، والجزيرة ثالثاً (36 نقطة).

يذكر أن بعض الدول، من بينها ألمانيا وبولندا، أعلنت أنها ستسمح بعودة مباريات الدوري خلال الشهر الجاري، وفق اشتراطات صحية محددة، في إطار سعيها لتخفيف القيود التي فرضتها للحد من انتشار جائحة «كورونا».

وأضاف الذباحي: «هناك فوائد كثيرة من قرار استئناف منافسات كرة القدم، من ذلك بث الروح المعنوية في المجتمع، لما للرياضة من دور إيجابي في إسعاد الناس، كما أن عودة المنافسة سيكون لها بعد اقتصادي وتنشيطي لقطاعات عديدة». وأشار إلى أنها ستنعكس إيجاباً على بقية الرياضات.

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وتابع: «انطلاق منافسات الدوري مجدداً بعد فترة توقف طويلة، يمكن أن ينعكس أيضاً إيجاباً على المنتخبات، خصوصاً المنتخب الأول الذي تنتظره مباريات مهمة في التصفيات المشتركة في كأس العالم 2022 وآسيا 2023، وفي تقديري ستكون استفادة المنتخب أكبر من قرار استئناف المسابقة».وأكمل: «عودة مباريات الدوري مسؤولية يشارك فيها الجميع، وليس رابطة المحترفين فقط، فكل شخص عليه واجب يقوم به بداية من إدارات الأندية واللاعبين، ومروراً بأي شخص له علاقة بالمباريات».

الاشتراطات الصحية الصارمة

- استئناف المسابقة من دون جمهور.

- فحص شامل للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وقضاة الملاعب، وكل من له علاقة بالمباريات.

- تعقيم شامل للملعب.

- التنسيق بين اتحاد الكرة والرابطة والجهات الصحية المختصة.

أقيمت 19 جولة من الدوري، وشباب الأهلي يتصدر بـ43 نقطة.

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