الامارات | كرة القدم تتغير.. ترقبوا «إنذار البصق» والتبديلات الـ5 والجماهير المزيفة

شكرا لقرائتكم خبر عن كرة القدم تتغير.. ترقبوا «إنذار البصق» والتبديلات الـ5 والجماهير المزيفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود كرة القدم إلى الملاعب العالمية بصورة غير معتادة بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي هزّ العالم، وأوقف الحياة الكروية لفترة طويلة، ورفع درجة حرارة الجماهير المتعطشة للمباريات، إذ لايزال القلق يساور الدول والاتحادات والروابط قبل السماح رسمياً ببدء التمارين واستكمال المنافسات، ما دفعها لبحث توصيات بسن قوانين جديدة ستغير شكل اللعبة في المستقبل.

وقد يتابع الجمهور المباريات كما لم يرها من قبل، من خلال رؤية الاحتياطي الخامس لفريقه يستعد لدخول الملعب، ونجوم لا يحتفلون بأهدافهم مع رفاقهم، ووجوه لاعبين تكسوها كمامات، وعادات تتلاشى وربما إنذارات يشهرها الحكم لكل من يبصق على أرض الملعب.

«الإمارات اليوم» ترصد المتغيرات التي يتوقع أن تغير شكل كرة القدم في العالم، على النحو التالي:

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توصية من وزارة العمل الألمانية.. مباريات «البوندسليغا» بالكمامات.

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