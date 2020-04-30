الامارات | اتحاد الغولف يعتمد النظام الأساسي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغولف يعتمد النظام الأساسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام لاتحاد الغولف، خالد الشامسي في تصريح صحافي، عن اعتماد الاتحاد لنظامه الأساسي، المتوافق مع اللائحة الاسترشادية للهيئة العامة للرياضة، تمهيداً لإرسال صيغته النهائية إلى اللجنة الأولمبية الوطنية.

جاء ذلك في الاجتماع المرئي الأول عن بعد، الذي عقده مجلس الإدارة، أول من أمس، وحضره الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، وتم خلاله أيضاً استعراض خطة سير عمل الاتحاد للمرحلة المقبلة، في ظل الظروف الراهنة بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ومناقشة السيناريوهات المحتملة للموسم المقبل تمهيد لوضع جداول المسابقات.

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