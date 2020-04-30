الامارات | الشارقة للشطرنج يتغلب على أندية تركية ولبنانية «عن بُعد»

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة للشطرنج يتغلب على أندية تركية ولبنانية «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على نظيره أندرلير التركي 7-5، ضمن لقاءات البرامج الالكترونية التي يقيمها النادي عبر مواقع التدريب الدولية والعالمية «عن بُعد». وقال النادي في بيان أمس: «شارك في اللقاءات عبدالرحمن الطاهر، وراجي صايل، وزايد سلطان الطاهر، ويحيى شعيب، وسعود الزرعوني، وحمد شعيب، وسلطان الزرعوني، وراشد الحمادي وسعود المازمي، ومحمد المازمي، وصقر خميس».
كما نجح أذكياء نادي الشارقة في التغلب على فريق ناشئي لبنان تحت 16 سنة بنتيجة كبيرة 9.5 مقابل 4.5، فيما خسروا المباراة الثانية 6-8.
ويواصل لاعبو الشارقة استعداداتهم للقاءي نادي دوها مساء اليوم وغداً.
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