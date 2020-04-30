شكرا لقرائتكم زبير بيا: يجب تخفيف النقد لمحمد صلاح والمساكني ضيع مستقبله باللعب في قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال زبير بيا نجم الكرة التونسية السابق أن أفضل لاعب عربي هو الدولي المصري محمد صلاح موضحا: "المساكني كان يستطيع أن ينافس في نفس المستوى مع محمد صلاح ورياضي محرز، لكنه اختار اللعب في قطر، لكن بكل صدق الأفضل على مختلف الوجوه هو محمد صلاح."

وأضاف زبير بيا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2: "علينا أن يكون لدينا غيرة ودعم لصلاح والتخلي عن النقد الدائم على مواقع التواصل الإجتماعي، دعونا نكون مثل ريال مدريد حين كان رونالدو مع الفريق ولم يكن أحد يقول أن ميسي أفضل منه رغم أن النسبة الأكبر منهم مقتنعون بأفضلية ميسي."

وعقدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، مساء الأربعاء، اجتماعا طارئا لمناقشة الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي بحضور أعضاء اللجنة الخماسية د. جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة والدكتور أحمد عبد الله والدكتورة سحر عبد الحق ومحمد فضل أعضاء اللجنة و د. محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي و د. محمود سعد المدير الفني للاتحاد.

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تم خلال الاجتماع استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلي خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالاستفسار عن إمكانية استئناف النشاط المحلي، كما استعرض الاجتماع تجربة عدد من الدول في هذا الشأن، وتحديد الدور الواجب القيام به من جانب الاتحاد في هذا الشأن.

وقام د. محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية خلال الاجتماع بعرض تقييم مخاطر عودة النشاط من خلال نموذج دولي معمول به من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك قبل البت في قرار عودة النشاط، في حين عرض د. محمود سعد المدير الفني للاتحاد دراسة فنية متضمنة كافة الجوانب، فيما قام عضو اللجنة الخماسية محمد فضل بعرض سيناريو العودة بعد تضمينه عددا من الجوانب الطبية والإدارية واللوجستية من أماكن اللعب وفنادق الإقامة وملاعب التدريب.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم تلك الدراسة إلى الجهات المعنية لتكون محل استرشاد عند اتخاذ أي قرار يتعلق بعودة النشاط الكروي.