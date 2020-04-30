شكرا لقرائتكم رئيس فرنسا ينضح زعماء القارة العجوز بضرورة إلغاء الموسم الكروي الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، عن قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنصيحة باقى الدول الاوروبية الأخرى، على ضرورة إلغاء الموسم الحالى، فى ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى وفاة أكثر من ربع مليون شخص، فى جميع أنحاء العالم.

كان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد أصدر قرار أمس الثلاثاء، بإلغاء الموسم الحالى من الدوري الفرنسي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفقا لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن ماكرون، يريد التنسيق الأوروبى، من أجل إلغاء الموسم الكروى، وذلك على الأقل فى الدوريات الخمسة الكبرى، خاصة بعد إلغاء المسابقات فى كلا من بلجيكا وهولندا.

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أضافت الصحيفة أن، وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينينو، بدأت فى التحدث مع نظرائها الأوروبيين، وبالفعل تواصلت مع وزراء الرياضة فى كل من ألمانيا وإيطاليا، كما أنها ستتواصل مع نظيرها الإسباني غدا الخميس.

أشارت الصحيفة إلى أن، هذه المحادثات الثنائية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، اليوم الأربعاء في تلفزيون بلاده قائلا: "إن القرارات التي تتخذها دول أخرى، مثل فرنسا، قد تدفع إيطاليا أيضًا إلى اتباع هذا الخط ، الذي قد يصبح خطًا أوروبيًا."

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.