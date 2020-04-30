شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد يوضح موقف المدربين الأجانب في قرار صيام اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق، أن المدربين الأجانب يتركون حرية الصيام للاعبين في شهر رمضان بجميع المباريات .

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وأشار سعيد خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن هُناك لاعبين مصريين كانو يفطرون في رمضان مع المنتخب في المباريات الهامة، لافتا إلى جميع المدربين الأجانب التي تدربت تحت قيادتهم كانو يتركون الحرية لنا في هذا الأمر .

وتابع إبراهيم سعيد، "لم أتعرض طوال مسيرتي للإجبار على الإفطار في هذا الشهر مع أي مدرب لأنه كان أمر إختياري لنا ".