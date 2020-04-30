الارشيف / اخبار الرياضه

إبراهيم سعيد يوضح موقف المدربين الأجانب في قرار صيام اللاعبين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد يوضح موقف المدربين الأجانب في قرار صيام اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق، أن المدربين الأجانب يتركون حرية الصيام للاعبين في شهر رمضان بجميع المباريات .

 

Advertisements

وأشار سعيد خلال تصريحات تلفزيونية، إلى  أن هُناك لاعبين مصريين كانو يفطرون في رمضان مع المنتخب في المباريات الهامة، لافتا إلى جميع المدربين الأجانب التي تدربت تحت قيادتهم كانو يتركون الحرية لنا في هذا الأمر .

 

وتابع إبراهيم سعيد، "لم أتعرض طوال مسيرتي للإجبار على الإفطار في هذا الشهر مع أي مدرب لأنه كان أمر إختياري لنا ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم سعيد يوضح موقف المدربين الأجانب في قرار صيام اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا