شكرا لقرائتكم زبير بيا: أتمنى انضمام ساسي ومعلول والجزيري لمنتخب تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث التونسي زبير بيا عن اسماء اللاعبين المحترفين في الدوري المصري الذين يرغب ان ينضموا الى منتخب تونس، قائلا إن علي معلول وفرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري من أفضل اللاعبين الذين يرغب ان يتواجدوا مع المنتخب.

وأضاف زبير بيا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أن علي معلول يعتبر أفضل ظهير أيسر احترف في الأهلي واضافة كبيرة لأي نادي يلعب في صفوفه، أما فرجاني ساسي لاعب ذو امكانيات كبيرة، ويدعمه في الملعب رفيقه طارق حامد لذلك يظهرا بشكل مميز في الملعب ويصنعان الفارق، في حين اعتبر سيف الدين الجزيري من أفضل اللاعبين الذين تواجدوا في الدوري المصري ولكن لم يلمع اسمه مثل معلول وساسي.

وعقدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، مساء الأربعاء، اجتماعا طارئا لمناقشة الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي بحضور أعضاء اللجنة الخماسية د. جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة والدكتور أحمد عبد الله والدكتورة سحر عبد الحق ومحمد فضل أعضاء اللجنة و د. محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي و د. محمود سعد المدير الفني للاتحاد.

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تم خلال الاجتماع استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلي خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالاستفسار عن إمكانية استئناف النشاط المحلي، كما استعرض الاجتماع تجربة عدد من الدول في هذا الشأن، وتحديد الدور الواجب القيام به من جانب الاتحاد في هذا الشأن.

وقام د. محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية خلال الاجتماع بعرض تقييم مخاطر عودة النشاط من خلال نموذج دولي معمول به من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك قبل البت في قرار عودة النشاط، في حين عرض د. محمود سعد المدير الفني للاتحاد دراسة فنية متضمنة كافة الجوانب، فيما قام عضو اللجنة الخماسية محمد فضل بعرض سيناريو العودة بعد تضمينه عددا من الجوانب الطبية والإدارية واللوجستية من أماكن اللعب وفنادق الإقامة وملاعب التدريب.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم تلك الدراسة إلى الجهات المعنية لتكون محل استرشاد عند اتخاذ أي قرار يتعلق بعودة النشاط الكروي.