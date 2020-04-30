خالد الغندور: 6 – 0 للزمالك أكبر نتيجة في مواجهات القطبين وليس 6 – 1

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن نتيجة 6 – 0 هي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات القطبين وكانت لصالح الزمالك أمام الأهلى.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك:" 6 – 0 للزمالك أكبر نتيجة في مواجهات القطبين وليس 6 – 1".

أتابع الغندور :" الأهلاوية بينتقدونا لما بنتكلم عن لقب نادى القرن لمرور فترة طويلة عليه فلماذا نسمع السخرية عند الحديث عن مباراة الـ6 -1 على الرغم من انه بقالها كتير بردو".

ويتوقف النشاط الكروة في الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم.