شكرا لقرائتكم الغندور: نتعرض للانتقاد عندما نتحدث عن لقب القرن واشمعنى مباراة الـ6 -1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن الزمالك يتعرض لانتقاد لاذع من الأهلاوية عند الحديث عن قضية نادي القرن الأفريقي.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك :" الأهلاوية بينتقدونا لما بنتكلم عن لقب نادى القرن لمرور فترة طويلة عليه فلماذا نسمع السخرية عند الحديث عن مباراة الـ6 -1 على الرغم من انه بقالها كتير بردو".

ويتوقف النشاط الكروة في الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم.