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إبراهيم سعيد يوضح وجه الإستفادة الوحيد من إلغاء الدوري هذا الموسم

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جدة - عمرو شويل  

قال إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك سابقاً، أنه في حال إتخاذ قرار بإلغاء بطولة هذا الموسم سيكون المُستفاد الأكبر هو المنتخب الوطني .

 

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وأضاف سعيد خلال تصريحات تلفزيونية، أن إلغاء الدوري والبدء للتحضير للموسم الجديد خلال الفترة القادمة سيعود بالنفع الأكبر على المنتخب لإستعداد اللاعبين وعودة لياقتهم البدنية خاصة بعد توقف الدوري وإبتعادهم عن التدريبات فترة طويلة .

 

وتابع لابد من منح اللاعبين وقت كافي للعودة إلى مستواهم قبل عودة الدوري وسيكون المستفيد الأكبر في هذه الحاله المنتخب الوطني والأولمبي.

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