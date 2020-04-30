شكرا لقرائتكم خالد الغندور يستعيد ذكرى ودية الزمالك ومنتخب فلسطين: رأينا حب كبير للكيان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل المباراة الودية التي شارك فيها الزمالك أمام منتخب فلسطين عام 2000، والتي يحل ذكراها اليوم. وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك "تلقينا دعوة للمشاركة أمام منتخب فلسطين وسافرنا لقطاع غزة ولقينا ترحاب ومودة شديدة من جانب الراحل ياسر عرفات". Advertisements وتابع "بعد المباراة بشهرين حدثت الانتفاضة الفلسطينية وراح المئات ضحايا للواقعة". وواصل "كل الجماهير التي كانت حاضرة للمباراة جاءت من أجل الزمالك وملئوا مدرجات الملعب"

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